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Людмила Князева

композитор, продюсер, педагог
Людмила Князева
goals
0 of $ 6,4 money raised
iudmila Knyazeva is an official artist of the American company VG music label.(Chicago) She is a composer, laureate of international competitions,
0 of $ 19,2 money raised
Я смогу купить нотную бумагу и оплатить комнату для репетиций, чтобы написать новую песню для Вас.

About the creator

   Людмила Князева - известный композитор, продюсер и педагог. Она является Членом композитором, членом Союза Композиторов России, лауреатом международных конкурсов.
А также - Людмила Князева - официальный артист VG MUSIC LABEL (Chicago).
Ноты авторских произведений и живые концерты - вот что привлекает внимание большинства любителей музыки. меломанов, профессиональных концертирующих музыкантов и музыкантов - педагогов в портфолио Людмилы Князевой.
В нашем блоге Вы найдете не только доступные для всех фото, видео, ноты, статьи, но и эксклюзивные материалы, в том числе - ссылки на скачивание  музыковедческих презентаций, разборы классических произведений, сценарии музыкально - просветительских концертов. ссылки на скачивание нот и др. , которые доступны только для подписчиков. 
ссылка на страницу композитора на сайте Союза Композиторов России:
https://unioncomposers.ru/composer/view/?id=948
ссылка на страницу Людмила Князевой на американском лейбле (VG MUSIC LABEL):
https://www.vgmusiclabel.com/artists?lightbox=dataItem-jwjoczps
сведения о композиторе (1)+.docx30.21 KbDownload
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Apr 30 20:41
Мои последние концерты
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Apr 30 18:50
Сонет Петрарки. Музыка Людмилы Князевой
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Apr 20 08:46
С.РАХМАНИНОВ. ВТОРОЙ КОНЦЕРТ для фортепиано с оркестром. РАЗБОР
Рахманинов. Второй концерт для фортепиано с оркестром. Разбор. Скачать
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Закулисье
рахманинов
скачать
концерт для фортепиано с оркестром
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Mar 29 20:17
П.И.Чайковский. Первый концерт для фортепиано с оркестром. Разбор
Скачайте доклад -презентацию. Разбор произведения: П.И. Чайковский. Первый концерт для фортепиано с оркестром в форматах pptx, pdf
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чайковский
дмш
музлитература
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Mar 26 10:55
Ссылки на скачивание сценария (нажмите на "скачать файл")
Скачайте новый сценарий концерта "Знакомство с музыкальными инструментами".
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сценарий
скачать сценарий
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Mar 11 11:36
на репе
моя песня "На Ивана Купала"
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Dec 11 2022 04:29
Статья в СМИ. Мое произведение на фестивале "Московская осень"
https://allrussia.info/ru/blog/4046-the-end-of-the-festival-of-contemporary-music-moscow-autumn
Ольга Новикова - Фестиваль современной музыки «Московская осень» проходил в 2022 году в сорок четвертый раз - на этом крупнейшем смотре ежегодно показываются новые сочинения российских авторов.
Большой зал Московского Дома композиторов каждый раз наполняется заинтересованной публикой - любителями и знатоками, ожидающими композиторских и исполнительских открытий. По задумке инициатора «Московской осени» композитора Тихона Хренникова в 1979 году – это форум премьер, дающий возможность авторам услышать свои новые сочинения, а публике - ознакомиться с тем, что пишут наши современники в разных музыкальных жанрах, стилях и направлениях. В советские годы была традиция очень торжественно открывать каждую «Осень» в Большом зале консерватории «Праздничной увертюрой» Шостаковича. Сейчас и открытие фестиваля, и концерты в его рамках проходят в Доме композиторов. Но, несмотря на более «камерное» помещение, популярность фестиваля по-прежнему велика, и участников становится все больше.
В этом году были представлены такие композиторские имена, как Сергей Жуков, Валерия Беседина, Людмила Князева, Павел Турсунов, Владислав Агафонников, Юрий Евграфов, Алексей Чернаков, Татьяна Астафьева, Ирина Энская и другие. По поводу Жукова, поскольку совпадают и имя, и фамилия, всегда уточняем, что это вовсе не тот Сергей Жуков, который поет и пляшет в интернете. Сергей Викторович Жуков, о котором речь, - выпускник Московской консерватории, автор симфонических, камерных, сценических произведений, исполняемых во многих странах в театрах и концертных залах. Премьерой Концерта №2 «Assonance» Сергея Жукова при полном аншлаге открывался нынешний фестиваль. Солистка Эльвира Накипбекова исполняла Концерт с оркестром Министерства обороны под управлением Сергея Дурыгина. Для многих в публике стало настоящим сюрпризом, что у Министерства обороны есть свой хороший симфонический оркестр, высокий профессиональный уровень которого и мастерство дирижера отметили все. Кстати, дирижер там не просто художественный руководитель, а начальник военного оркестра в звании полковника, окончивший военно-дирижерский факультет при Московской консерватории (высшее военно-музыкальное учебное заведение Российской Армии).
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московская+осень
людмила+князева
композитор+людмила+князева
из русских сказок
сюита для скрипки
для скрипки
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Nov 28 2022 21:30
Фото и видео с нашей репетиции. Этого нет в открытом доступе\
Закулисье. Фото и видео с нашей репетиии. Этого нет в открытом доступе
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Закулисье
веселые девчата
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Nov 28 2022 20:39
Видео с репетиции. Его нет в открытом доступе.
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Закулисье
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Nov 28 2022 20:35
Секретные фото из повседневной жизни. Я и мои артисты
Секретные фото из повседневной жизни. Я и мои артисты
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Оформив подписку на базовый уровень, Вы получаете доступ к эксклюзивным фото и видео меня и моих артистов по время репетиций, концертных туров и в повседневной жизни.  а  также - скидку 50% на все мои живые концерты, Скоро мы приедем в Ваш город\\
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Закулисье

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Секретные закулисные видео и фото с репетиций моих артистов. Это, конечно, популярная группа "Веселые девчата" (художественный руководитель Людмила Князева), это  известные скрипачи, лауреаты многих международных конкурсов Мария Елина и Мария Ходина, хоры и оркестры и их дирижеры филармоний России и Зарубежья (исполняющие авторские произведения Людмилы Князевой).
Этих закулисных селфи нет в общем доступе.
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Дам ссылки на скачивание сценариев

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Сценарии тематических концертов и праздников, тексты лекций, докладов по истории музыки. Этого нет в открытом доступе. ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ. Если Вам будет нужно, приеду к вам и дам бесплатный урок 
Подтяну все "хвосты" по сольфеджио, музлитературе, фортепиано.
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Людмила Князева
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