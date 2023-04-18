Статья в СМИ. Мое произведение на фестивале "Московская осень"

Ольга Новикова - Фестиваль современной музыки «Московская осень» проходил в 2022 году в сорок четвертый раз - на этом крупнейшем смотре ежегодно показываются новые сочинения российских авторов.

Большой зал Московского Дома композиторов каждый раз наполняется заинтересованной публикой - любителями и знатоками, ожидающими композиторских и исполнительских открытий. По задумке инициатора «Московской осени» композитора Тихона Хренникова в 1979 году – это форум премьер, дающий возможность авторам услышать свои новые сочинения, а публике - ознакомиться с тем, что пишут наши современники в разных музыкальных жанрах, стилях и направлениях. В советские годы была традиция очень торжественно открывать каждую «Осень» в Большом зале консерватории «Праздничной увертюрой» Шостаковича. Сейчас и открытие фестиваля, и концерты в его рамках проходят в Доме композиторов. Но, несмотря на более «камерное» помещение, популярность фестиваля по-прежнему велика, и участников становится все больше.

В этом году были представлены такие композиторские имена, как Сергей Жуков, Валерия Беседина, Людмила Князева, Павел Турсунов, Владислав Агафонников, Юрий Евграфов, Алексей Чернаков, Татьяна Астафьева, Ирина Энская и другие. По поводу Жукова, поскольку совпадают и имя, и фамилия, всегда уточняем, что это вовсе не тот Сергей Жуков, который поет и пляшет в интернете. Сергей Викторович Жуков, о котором речь, - выпускник Московской консерватории, автор симфонических, камерных, сценических произведений, исполняемых во многих странах в театрах и концертных залах. Премьерой Концерта №2 «Assonance» Сергея Жукова при полном аншлаге открывался нынешний фестиваль. Солистка Эльвира Накипбекова исполняла Концерт с оркестром Министерства обороны под управлением Сергея Дурыгина. Для многих в публике стало настоящим сюрпризом, что у Министерства обороны есть свой хороший симфонический оркестр, высокий профессиональный уровень которого и мастерство дирижера отметили все. Кстати, дирижер там не просто художественный руководитель, а начальник военного оркестра в звании полковника, окончивший военно-дирижерский факультет при Московской консерватории (высшее военно-музыкальное учебное заведение Российской Армии).